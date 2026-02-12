Bakanlık, yetkili sendika Emek-İş ile işveren tarafını Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması için bugün saat 11.00’de Bakanlık nezdinde toplantıya davet etti.

Ancak Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüm iyi niyetli girişimlere rağmen işveren tarafının söz konusu toplantıya katılmadığı bildirildi.

Açıklamada, çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulanarak, çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının yasal güvence altında olduğu ve çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığı kaydedildi.

İşten durdurulan emekçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyetin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, toplantıya katılım sağlamayan işveren tarafı hakkında yasal hükümlerin titizlikle takip edileceği ve gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanacağı ifade edildi.