Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya geneli için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Kentin doğu ilçeleri, merkez ve batı ilçelerini kapsayan uyarıda; metrekareye 100 kilograma kadar yağışın düşmesinin beklendiği duyuruldu.

Doğu ilçelerinde akşam yoğunlaşacak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Uyarıdan sonra hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Antalya'ya gerçekleştirilecek 11 seferini iptal etti.

Meteoroloji'nin uyarı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.

ASAT da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu.