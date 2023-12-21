Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

21.12.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında Yeniboğaziçi Halk Plajı'nda

denize giren Yakup Enes KARAGÖZ (E-25), dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirmiştir. Söz konusu şahıs bölgede bulunan bir şahıs tarafından

kurtarılarak karaya çıkarıldıktan sonra ambulans ile önce Gazimağusa Devlet Hastanesine ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Nöroloji Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.