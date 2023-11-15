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14.11.2023 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Boğazköy kavşağında, Hasan KEMİŞLİ’nin kullanımındaki VK 685 plakalı Panel Van araçta seyir halinde olduğı sırada, muhtemelen motor bölümünden buzdolabına giden elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın araç sürücüsü tarafından Yangın Söndürme Cihazı kullanılarak ve İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüştür. Yangın sonucu, bahse konu aracın makine ile iç döşeme bölümü kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

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