Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı. Polis, 26 Ocak 2026 tarihinde narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlının üzerinde 110 gram kokain olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve 10 gram daha kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının İskele’de kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evde de arama yapılmaya gidildiğini, kız arkadaşının çöpe bir şeyler atarken tespit edildiğini kaydetti. Polis, çöp kutusunda yapılan aramada 500 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının kız arkadaşı hakkında da yasal işlem başlatıldığını dile getirdi. Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’ta sakin bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir konumdan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının daha önce de Lefkoşa’da uyuşturucu teslim aldığını, Girne ve Lefkoşa’da birçok konuma bıraktığını beyan ettiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.