Polis, B.A'nın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, A.T ile E.A'nın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi. Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti. Polis, B.A'nın çantasında, A.T'nin cebinde, E.A'nın da bagajında 2’er gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirtti. Polis memuru, zanlıların davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, A.T ile E.A'nın 30, B.A'nın ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.