İki zanlı tutuklanarak, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Nisan 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Değirmenlik-dağ yolunda H.Ç’nin sürücü, E.K’nin yolcu olarak bulunduğu kiralık aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada sürücü paspasının altında 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aracın güneşlik kısmında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde 2 adet pipo bulunarak zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.