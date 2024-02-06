Polisin ani ölüm olayıyla ilgili açıklaması şöyle:

06.02.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Arapköy’de sakin Aziz TÜFEKÇİ(E-56), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.