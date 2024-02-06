Polisin ani ölüm olayıyla ilgili açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı Tatar: Şampiyon Melekler'in isimleri yaşayacak Cumhurbaşkanı Tatar: Şampiyon Melekler'in isimleri yaşayacak

06.02.2024 tarihinde, saat  08:00 sıralarında, Arapköy’de sakin Aziz TÜFEKÇİ(E-56), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan  dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.