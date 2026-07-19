Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iki ayrı heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Bektur Bazakechov ve beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Ertuğruloğlu ayrıca, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki heyeti de kabul etti.

Görüşmede, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de hazır bulundu.