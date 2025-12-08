-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da 2026 Yılı bütçesinin bekledikleri gibi geniş bir bütçe olmadığını belirtti.

Arıklı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Gönlümüzden geçen icraatları yapabilmemiz bu bütçe ile çok da mümkün olmayacak. Bunun için biz sürekli Ankara’ya gidiyoruz ve bütçeye Ankara’nın yapacağı yardımları konuşuyoruz. Bizim Ankara’dan başka gidebileceğimiz bir makam yok. Önümüzdeki ay Sayın Cevdet Yılmaz yeniden adaya gelecek, mali protokolü konuşacağız. 2026 Yılında erken seçim olur ya da olmaz, biz 2026 yılı boyunca Meclis’e de iyi bir miras bırakmak için Ankara yollarını aşındırmak zorundayız. 2026 Yılında ciddi bir enerji sıkıntımız olacak, su problemi yaşayacağız, bunları kimle konuşacağız? Sürekli gidip gelmek zorundayız.”

KKTC’nin turizm ve eğitim konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Arıklı, bilişim adası Kıbrıs’ın hayata geçmesinin önemine dikkat çekti.