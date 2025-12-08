Lefkoşa–Girne Anayolu’nun 13–14’üncü kilometreleri arasında 7 Aralık 2025 günü saat 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki E.F.M.B yaralandı.
E.F.M.B^nin yönetimindeki araç, Girne istikametine seyir hâlindeyken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı.
Araç önce orta refüjdeki çelik bariyerlere, ardından savrularak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.