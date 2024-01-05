Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Posta İdaresi’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyl ayayınladığı mesajda, KKTC Posta Dairesi’nin vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet vererir düzeye getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Arıklı’nın mesajı şöyle:

Kıbrıs Türkünün kendi kurumlarına sahip çıkma mücadelesi çerçevesinde 6 Ocak 1964 tarihinde Kıbrıs Türk Posta İdaresi kurulmuştur. O günkü Kıbrıs Türk Yönetimi, Rumların işgal ettiği devletin kurumlarından ayrı, kendi posta servislerini hizmete sokarak 6 Ocak 1964'ten itibaren Türk bölgelerindeki postahanelerde "Ay-Yıldızlı" sabit tarih damgası kullanmaya başlamıştır. Kıbrıs Türk Posta İdaresi, yani bugünkü adıyla K.K.T.C. Posta Dairesi, 1982 yılından itibaren pulların tasarımını ve basımı yurt içinde gerçekleştirilmiş, posta dışında kargo, paket posta ve para havalesi gibi gelişen sektörlerde de hizmet sunarak gelişmeye ve hazineye önemli bir katkı sağlamaya devam etmektedir.

Posta Dairesi, sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilme adına dijitalleşme yönünde de ilerlemektedir. Bu süreçte personelin gerekli eğitimi alması için planlama yapılmış ve bu doğrultuda eğitimlere başlanmıştır.

Posta Daireniz, teknolojik olarak gelişirken altyapı ve envanter açısından da yenilenmeye muhtaçtır. Bu konuda gerekli bütçenin kısa zamanda sağlanacağına inanmaktayım. Amacımız halkımıza kaliteli hizmet, çalışanlara da sağlıklı bir iş ortamı yaratmaktır.

Bu vesile ile Kıbırs Türk Posta İdaresi'nin ve dolayısıyla Posta Dairemizin 60'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlar, personelimize özverili çalışmaları nedeniyle bir kez daha teşekkür ederim.