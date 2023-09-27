Bakan Arıklı ile mevkidaşı Uraloğlu'nun baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Arıklı'nın heyetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Mustafa Yeşil, Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, KKTC Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan ve Muavin Konsolos Enver Ethemer yer aldı.

Heyetler arası görüşmede limanların iyileştirilmesi ve özelleştirilmesi, KKTC'de akıllı trafik sistemlerinin kurulma11sı, Posta Dairesinin ihtiyaçları, KKTC menşeli ürünlerin, Posta Dairesi aracılığıyla, online alışveriş sitesi PTT AVM'de satışa sunulması ve başta Beşparmaklara tünel projesi olmak üzere bazı önemli karayolu projeleri ele alındı.

URALOĞLU: KKTC’NİN SORUNLARINI ÇÖZMEK EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA

Görüşmede konuşan T.C. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu; "KKTC’nin hava, kara ve deniz ulaşımında yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olmak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bugün bu amaçla bu toplantıyı organize ettik. Bu amaçla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının ilgili müdürleri ile bizim müdürlerimizi bir araya getirdik" dedi.

ARIKLI: SORUNLARIMIZI DESTEĞİNİZLE ÇÖZÜP İLERİ GİTMEK ARZUSUNDAYIZ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise; “Anavatanın destekleri bizim için oldukça önemli. İlgili Dairelerimizin sorunları yılların kronikleşmiş sorunlarıdır. Bu sorunları sizlerin katkıları ile çözmek ve ileriye gitmek arzusundayız. Karayollarımız, postamız, Trafik Dairemiz ve limanlarımız ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Bu konuda sizin desteklerinize ihtiyacımız var" dedi.