-Arıklı: “Barış Harekatı ile halkımızın güvenliği sağlandı”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Barış Harekatı ile halkın güvenliğinin sağlandığını, özgürlük ve huzur içinde yaşayabileceği bir gelecek inşa edildiğini kaydetti.

Bugün sahip olunan devletin, kurumların ve demokratik yapının, verilen mücadele ve fedakarlıkların eseri olduğunu ifade eden Arıklı, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri saygı ve şükranla andı; onların ortaya koyduğu cesaret ve kararlılığın gelecek nesillere ışık tutmaya devam edeceğini belirtti.

Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak ülkenin kalkınması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

-Berova: “20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının varlığını koruyarak egemenliğine ulaştığı gündür”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türk halkının yıllarca sürdürdüğü varoluş mücadelesinin başarıya ulaştığı gün olduğunu belirterek, “Halkımız, varlığını koruyarak egemenliğine bu kutlu günde ulaşmıştır.” dedi.

Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs’a barış, güven ve huzur getirdiğini ifade eden Berova, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar süren zorluklara rağmen özgürlüğünden vazgeçmediğini ve kendi geleceğine sahip çıktığını kaydetti.

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesinin ifadesi olduğunu belirten Berova, 20 Temmuz’dan alınan güçle devleti ileriye taşımanın, halkın refahını yükseltmenin ve gelecek nesillere güçlü bir KKTC bırakmanın temel sorumluluk olduğunu ifade etti.

“Anavatan Türkiye ile aramızdaki sarsılmaz bağ ve güçlü iş birliği, geleceğe güvenle yürümemizin en büyük teminatıdır.” diyen Berova, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmet ve minnetle anarken; mücahitlere, mücahideler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve gazilere şükranlarını sundu.

-Oğuz: “Bu tarihi kazanımı sonsuza kadar koruyacağız”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğe kavuştuğunu kaydetti.

Oğuz, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından taşıdığı öneme işaret ederek, Barış Harekatı ile elde edilen tarihi kazanımın korunacağını ve birlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edileceğini belirtti.

Şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri saygı ve şükranla anan Oğuz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

-Çavuşoğlu: “20 Temmuz, güvenliğin ve geleceğe umutla bakabilmenin simgesidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının yıllar boyunca kimliğini, dilini ve varlığını korumak için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Barış Harekatı’nın yalnızca askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türk halkına yönelik ağır baskıların ve katliamların sona erdiği, güvenliğin ve geleceğe umutla bakabilmenin simgesi olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

20 Temmuz’un Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki kader birliği, gönül bağı ve dayanışmanın güçlü nişanelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, özgürlüğün, barışın ve milli mücadelenin anlamının genç nesillere doğru aktarılmasının önemine işaret etti.

Eğitimin yalnızca bilgi veren bir süreç olmadığını, tarih şuurunu ve milli kimliği yaşatan bir zemin olduğunu belirten Çavuşoğlu, çocukları, geçmişini bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik değerlere sahip çıkan, KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak ve geleceği inşa edecek bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ve şehitleri anarak gazilere şükranlarını sundu ve halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.