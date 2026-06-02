-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Berova, Türkiye’den KKTC’ye boru hattıyla doğalgaz taşınmasının, Türkiye’den su taşınması projesi kadar önemli ve değerli bir proje olduğunu söyledi. Doğalgazın ülkeye taşınmasının doğru bir adım olduğunu ifade eden Berova, projenin Türkiye’nin bugüne kadar elde ettiği mühendislik tecrübesiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Başbakan ve hükümet ortaklarının aylardır bu konuda temaslar yürüttüğünü kaydeden Berova, ortaya çıkan projenin Türkiye’nin KKTC’ye verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Doğalgazın ülkeye ulaşmasının ardından kullanım sürecinin esas önemli konu olacağını belirten Berova, bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Berova, doğalgazın ilk olarak elektrik santrallerinde kullanılacağını ifade ederek, mevcut jeneratörlerin gaz kullanımına uyumlu ve dönüştürülebilir durumda olduğunu kaydetti.

Temiz enerji vurgusu yapan Berova, doğalgazın mevcut enerji kaynaklarına göre çok daha çevreci bir alternatif olduğunu söyledi. Depolama konusunda çalışmalar yapılacağını belirten Berova, sanayi ve turizm sektörlerinde kullanım için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.