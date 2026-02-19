Kombos’un bugün düzenlenecek Gazze’yle ilgili barış kurulu toplantısına katılacağını yazan Fileleftheros, Rum Yönetimi’nin barış kuruluna gözlemci statüsünde katılmak için davet aldığını ve bunu kabul ettiğini kaydetti.

Gazete, Rum Dışişlerinden yapılan açıklamaya dayanarak, toplantının ABD Başkanı Donald Trump’ın ilgili planı ile Şarm El Şeyh barış anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili bir sonraki adımları değerlendireceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın toplantıya katılımının krizin başlamasından bu yana üstlendiği inisiyatifler ve öneriler aracılığıyla oynanan aktif rolün yanı sıra Orta Doğu’daki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ilişkin uluslararası ve bölgesel çabalara katkısı bağlamında olduğu ifade edildi.