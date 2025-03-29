Arıklı, 2021 yılında imzalanan KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü 322km’lik kırsal kesim yolunun yenilenme projesinin tamamlamak için şirket sayısının 4’e çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Haber’de yayınlanan Dilan Gölbaşı ile Kritik programına katılan Arıklı, 322km’lik kırsal kesim yolunun yenilenmesi için iki firmanın çalıştığını ancak projenin yarısının tamamlandığının aktardı. Ankara’daki mevkidaşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede, projenin daha erken bir zamanda tamamlanması için ülkeye iki firma daha gönderilmesini istediklerini kaydeden Arıklı, “Şimdiye kadar çoktan tamamlanması gereken Dipkarpaz-Manastır Yolu var, Değirmenlik-Çatalköy Yolu (Girne dağ yolu) var ve Güzelyalı-Sadrazamköy Yolu var. Bu yolların yapılacağı sözünü verdik o yüzden üçüncü veya dördüncü firmaya ihtiyaç var. Bunun sağlanması için çalışmalar devam ediyor” dedi.

“ALO ŞOFÖR HATTI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Trafik güvenliğinin artırılması adına trafik cezalarının daha da caydırıcı hale getirildiğini söyleyen Arıklı, diğer yandan ülkenin bir meyhane kültürü olduğunu ve insanları mağdur etmemek için yakında uygulamaya konacak olan “Alo Şoför Hattı” üzerinde çalıştıklarını söyledi.

“Alo Şoför Hattı’nın” hem telefon hem de kendi aplikasyonu üzerinden hizmet vereceğini belirten Arıklı, “Meyhanede içkinin dozunu kaçırıp araba sürmek istemeyenler, Alo Şoför Hattı’na telefon veya aplikasyon üzerinden ulaşıp şoför çağırabilecek. Çağırdığınız şoför de arabanızı kullanıp sizi evinize kadar götürecek” diyen Arıklı, bu işte çalışacak olan şoförlerin belli bir eğitimden geçip izin alması gerekeceğini ve bu uygulamanın toplu taşıma sistemi kurulana kadar yürürlükte olacağını ifade etti.