Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın iddialarına yanıt verdi.

Bakan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Kudretsiz kudret benim mal varlığımı ve şirketlerimi araştırmış. Ve müthiş bir buluş yapmış;Ben son yıllarda vergi vermemişim.

Be Kudretsiz Kudret, ben 2016 da YDP yi kurduktan ve Milletvekili olduktan sonra ya şirketlerimi kapadım, ya hisseleri devrettim.Yahut da faaliyetlerini dondurdum. Milletvekili olduktan sonra ticari faaliyetlerime devam etsem bu seferde Kudretsiz Kudret; "İkinci iş yasağını çiğnedi" diye feveran edecekti.

Ben mal beyanımda üzerimdeki gayrı menkulleri ne zaman aldığımı belirttim. Bunları zaten tapu kayıtlarından da bulabilirsin.

Benim ticari geçmişim, ortaklıklarım falan belli de, sen Balabayıstaki yüzbinlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıkalsan da biz de duysak Kardeş."