Arıklı, “Sibel Tatar’ın son açıklamaları mütedeyyin vatandaşları derinden üzmüştür. Ancak sonuç itibarıyla kendisi de KKTC’nin sıradan bir vatandaşıdır. Her vatandaş gibi, bize yanlış da gelse fikirlerini açıklama özgürlüğüne sahiptir” dedi.

Sibel Tatar’a yönelik tepkilerin arttığını kaydeden Arıklı, bazı vatandaşların, “Bizim oyumuzla Sibel Hanım First Lady oldu, bu fikirlerle sarayda mı oturacak?” şeklinde tepkiler verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelere de değinen Arıklı, “YDP olarak önümüzdeki günlerde parti yetkili kurullarımızı toplayarak cumhurbaşkanlığı konusunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a destek mesajı veren Arıklı, “Sibel Hanım’ın fikirleri kendisini bağlar. Sayın Tatar’ın bu konudaki görüşünü biliyoruz ve duruşunu takdir ediyoruz. Sibel Hanım’ın fikirlerinin ceremesini Sayın Tatar’a ödetmek doğru bir yaklaşım olmaz” şeklinde konuştu.

Başörtüsü tartışmalarına da değinen Arıklı, bu konunun artık kapanması gerektiğini belirterek, “Bu konu toplumu yeterince gerdi ve kutuplaştırdı” dedi.

YDP’nin geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yaptığı eyleme de değinen Arıklı, bu eylemin marjinal bir sendika başkanının Türkiye Büyükelçisi’ne ve Türkiye’yi simgeleyen ‘Ayşe’ye yapılan saygısızlığa cevap niteliği taşıdığını vurguladı.