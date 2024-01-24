Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın, GKRY trafından KKTC kayıtlı taşımacılara getirilmesi planlanan kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtlı taşımacıların Güney’e geçişini kısıtlayıcı önlemler alma girişimi, bu sektörde çalışan insanlarımızın yanında bu ülkede güven içerisinde tatil geçirmek için gelecek olanları da olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

Umarım geç olmadan bu yoldan dönerler. Aksi taktirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşı önlemler alacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu konuda ilgili müdürlerimle istişarelerin yanı sıra, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile görüşerek, KKTC kayıt taşımacılara Güney’de kısıtlama getirilmesi durumunda alınabilecek karşı önlemlerin tespitini yaptık.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin getireceği önlemlere anında ve aynı dozda karşı önlemler açıklama ve uygulama kabiliyetine sahiptir.

Kıbrıs Türk tarafının sürekli işbirliği önerdiği bu dönemde, Kıbrıs Rum tarafının bu tür olumsuz yaklaşım ve zamansız uygulamalardan vazgeçmesini umut ediyorum. Aksi taktirde, iki taraf arasında sarılması gereken yaraların daha da derinleştiğine şahit olacağız."