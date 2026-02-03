-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Asım Akansoy’un eleştirileri üzerine Genel Kurul’da kürsüye çıktı. Arıklı, YDP’nin aralık sonu itibarıyla 2026 bütçesinin yeni Meclis tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirterek, “Neticede 2 milletvekiline sahibiz ne hükümeti düşürecek ne de ortaklarımızı erken seçime zorlayacak bir durumumuz yok” dedi.

Ortaklarının erken seçimin gereksiz olduğunu ve tamamlanması gereken projelerin olduğunu belirterek erken seçim yapılmamasını istediklerini aktaran Arıklı, “Biz de saygı gösterdik. CTP son zamanlarda erken seçim diye bastırıyor, bunu anlıyorum. Zamanında CTP de hükümetteyken erken seçim çağrısı yapılmıştı. O zamanki başkan Özkan Yorgancıoğlu, icraatları hatırlatarak seçime gitmemişti. Geçmişte CTP hangi gerekçelerle seçime gitmemişse, şu anki tavır da aynıdır” ifadelerini kullandı.

“Yargı reformu artık kaçınılmazdır”

Arıklı, erken seçimi zorlaştıran nedenlerden birinin Mayıs ayında yapılması planlanan referandum olduğunu söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüldüğünü belirten Arıklı, “Yargı reformu artık kaçınılmazdır. Her seferinde toplum, referandumda önerilen maddeleri sudan sebeplerle reddetti. Şu an titizlikle çalışıyoruz; mahkemenin ihtiyacı elzem ve kaçınılmazdır. Bu referandumu el birliği ile konuşmalı, ittifakla halka gitmeli ve desteğini istemeliyiz. Muhalefete ricamdır: Yargı reformunu siyasi polemik haline getirmeyelim, sahip çıkalım” dedi.