Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3 milyon 157 bin 200 TL oldu. Kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa 21, Gazimağusa 6, Girne 11, Güzelyurt 3, İskele 7.”

Ülke genelinde aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 16 bin 201 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 689 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (848) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (80) , Tehlikeli Sürüş (10), Dikkatsiz Sürüş (35), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (165), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (60), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (6), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (26), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (107), Trafik Işıklarına Uymamak (226), Muayenesiz Araç Kullanmak (92), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (58), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (14), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (25), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (6), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (20) ve 970 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 216 araç trafikten men edilmiş ve 15 sürücü ise tutuklanmıştır.”