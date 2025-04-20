Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“PAPAZIN FENDİ...

Film Platosu ve “Ayşe Tatile Çıktı” filminin ön tanıtım etkinliği yapıldı Film Platosu ve “Ayşe Tatile Çıktı” filminin ön tanıtım etkinliği yapıldı

Ya Papaz Efendi, oldu mu şimdi?

Biz ne güzel Türkiyeden yapılan açıklamalara tepki gösteriyor, suni gündemlerle  birbirimizi yiyorduk. Bu kavga ortamında  bir yarımız diğer yarımızı  Rum tarafına, öbür yarımız ise diğer yarımızı Türkiye'ye göndermeye çalışıyorduk...

Sen çıktın, "Kesin tartışmayı. Kıbrıs Elendir. Hepiniz misafir ve işgalcisiniz. Hepiniz Ada'yı terk edeceksiniz" diyerek hepimizi Kıbrıstan  kovuyorsun. Bunun için de tüm Elenleri seferberliğe davet ediyorsun...

Sana bir şey söyleyim mi Papaz Efendi? Görüyorsun Kıbrısın Kuzeyi bizi sığmıyor. Yer darlığından birbirimizi yiyoruz.  Eh, gidecek başka yerimiz de yok. Yardımcı olursan seviniriz...”