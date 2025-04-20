Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“PAPAZIN FENDİ...

Ya Papaz Efendi, oldu mu şimdi?

Biz ne güzel Türkiyeden yapılan açıklamalara tepki gösteriyor, suni gündemlerle birbirimizi yiyorduk. Bu kavga ortamında bir yarımız diğer yarımızı Rum tarafına, öbür yarımız ise diğer yarımızı Türkiye'ye göndermeye çalışıyorduk...

Sen çıktın, "Kesin tartışmayı. Kıbrıs Elendir. Hepiniz misafir ve işgalcisiniz. Hepiniz Ada'yı terk edeceksiniz" diyerek hepimizi Kıbrıstan kovuyorsun. Bunun için de tüm Elenleri seferberliğe davet ediyorsun...

Sana bir şey söyleyim mi Papaz Efendi? Görüyorsun Kıbrısın Kuzeyi bizi sığmıyor. Yer darlığından birbirimizi yiyoruz. Eh, gidecek başka yerimiz de yok. Yardımcı olursan seviniriz...”