Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin NOTAM’ını tanımadığını ifade eden Arıklı, Milli Savunma Bakanlığı’nın KKTC yayınını teyit eden yeni bir NOTAM yayımladığını, bunun üzerine KKTC’nin de tarafları uyaracak bir NOTAM daha yayımladığını kaydetti. Bakan, 12 Nisan’a kadar hava sahasında askeri tedbirler alınabileceğini ve sivil uçuşlarda beklenmedik rötarlar yaşanabileceğini belirtti.

Arıklı, Doğu Akdeniz’de İsrail, ABD, Fransa ve İtalya’nın Güney Kıbrıs’ta askeri yığınak yaptığını, Yunanistan’ın ise savaş uçakları konuşlandırdığını hatırlatarak, Türkiye ve KKTC’nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Haklarımızı sona kadar kararlılıkla koruruz” mesajının, KKTC’nin egemenlik haklarına yönelik önemli bir uyarı olduğunu ifade etti.

Bakan, Kıbrıs’ta iki egemen halk ve devlet bulunduğunu, Güney’in kendi toprak ve hava sahasındaki hakları ne ise, Kuzey’in de o kadar hakkı bulunduğunu vurguladı. ABD’nin Ercan Havaalanı’na sivil amaçlı başvuruda gösterdiği saygının, hava sahası ve egemenliği ilgilendiren diğer alanlarda da gösterilmesi gerektiğini belirtti.