Lefkoşa’da uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından Y.U. ve H.Ö. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tevfik Altıoğlu, 15 Mart 2026 tarihinde Ortaköy bölgesinde devriye gezen ekiplerin şüpheli gördükleri aracı durdurduğunu, araçta yapılan aramada sentetik cannabinoid olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini aktardı.

Polis, Y.U.’nun ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelerek H.Ö. ile buluşup uyuşturucu aldıklarını, geri dönerken yakalandıklarını söylediğini belirtti. H.Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 18.330 TL para bulundu. Polis, zanlıların Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilecek emareleri olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 6 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.