Ulaştırma ve Bayındır Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Sıra aileme, akrabalarıma, yakınlarıma gelince kıyametler kopuyor deseydiniz daha doğru olur” diyen Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’a eleştirilerde bulundu.

Erhan Arıklı’nın paylaşımı şu şekilde:

“KUDRETİNİ KAYBETMİŞ KUDRET...

Siyaseten bitmiş bir adam olan Kudret Özersay, gündeme gelebilmek için akla karayı seçiyor.

Israrla benim akrabalarıma ve YDP’lilere oluk oluk izin dağıttığımı iddia ediyor.

Sana meydan okuyorum Kudret...

Gel, İzin Kurulundan geçen ve fakat uygulamasını durdurduğumuz listeyi birlikte inceleyelim. Orada iddia ettiğin gibi tek bir akrabam varsa, ben siyaseti bırakacağım. Yoksa, sen bir kez olsun adam gibi davranıp, benden özür dileyecek misin?”