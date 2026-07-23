Yıldırım'da Ağıllar Bölgesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, polis itfaiye ekipleri ile bölge halkının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm kıraç ve otluk alan ile 50 dönüm ekili arazi kül olurken, 80 rulo balya, 50 plastik sulama hortumu, 200 metre elektrik kablosu, 300 plastik sera çubuğu, soğuk hava deposunun sandviç panelleri ve elektrik kesicileri, 100 boş plastik sebze kasası ile 3 elektrik direği yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kalecik'te Su Depoları Mevkii'nde ise elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönümlük arazideki kuru otlar, 120 kare balya, 24 rulo balya, 17 zeytin ağacı ve 11 harnup ağacı zarar gördü.