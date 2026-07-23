LTB ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği iş birliğinde son dört yılda sokaktaki yaklaşık bin 200 köpek de kısırlaştırıldı.

LTB’den yapılan açıklamada, LTB Sevimli Dostlar ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında barınaktaki hayvanların sağlık kontrolleri, aşılamaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma işlemleri ve bakımlarının rutin olarak yapıldığı belirtildi.

LTB Sevimli Dostlar ekibinin her yıl binin üzerinde sokak hayvanına destek verdiği ifade edilen açıklamada, barınaktaki hayvanlara öncelikle geçici bir ortam sağlandığı, ardından ise kalıcı yuva bulunarak sahiplendirildikleri kaydedildi.

-Harmancı: “Amacımız sevimli dostların kalıcı yuvaya kavuşması”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı barınaktaki aşılama çalışmalarıyla barınağın yenilenen bölümlerini inceledi.

Harmancı, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kontrolsüz çoğalmanın önlenmesi konusunda belediye, sivil toplum örgütleri, veteriner hekimler ve gönüllülerin ortak bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.

“Satın Alma, Sahiplen” kampanyasının önemine dikkat çeken Harmancı, amaçlarının barınaktaki sevimli dostların kalıcı yuvalara kavuşması olduğunu vurguladı.

Harmancı, barınakların sokak hayvanlarının daimi yaşam alanları olmadığını anımsatarak, "Sahiplenilecek her sevimli dost, sokakta yaşayan başka bir can dostumuzun barınağa alınabilmesine olanak sağlar. "dedi.