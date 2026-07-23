Polis açıklamasına göre, kaza saat 23.00 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Y.T. (40), kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağından çıkarak kaldırım üzerindeki bir işletmeye ait ahşap çitlere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta ve işletmeye ait çitlerde hasar meydana geldi.

Polis, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücüyü tutukladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.