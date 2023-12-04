Açılış etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, eski Başbakanlardan Hakkı Atun, bazı LTB Belediye Meclis üyeleri yanında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, tarih ve sanatseverler katıldı.



Duranay: "Kent için yeni bir kültür politikası üretmek ve yeni bir arşivleme bilinci oluşturmak amacındayız"

Gecenin açılış konuşmasını Arkhe Lefkoşa Direktörü Halil Duranay yaptı. Duranay konuşmasında Arkhe’nin kısa süre içerisinde geldiği noktayı ve bundan sonraki hedeflerini sıralarken, bünyelerinde 3 temel unsur bulunduğunu söyledi.

Kültür Politikaları Belirleme Birimi, Arşiv ve Bellek Çalışmaları Merkezi ve Arkhe Yayınları olarak unsurları sıralayan Duranay, yapmak istediklerinin çok disiplinli bir bakış açısı ile kent için yeni bir kültür politikası üretmek ve yeni bir arşivleme bilinci olduğunu söyledi.



LTB Başkanı Harmancı ve katkı koyanlara teşekkür

Duranay, konuşmasının sonunda kıymetli olarak nitelendirdiği projeyi hayata geçiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya, kurucu yürütme kurulu üyeleri Belkıs Ayhan Tarhan, Mete Hatay, Gizem Caner, Özlem Ünsal, Safiye Özaltıner, Atıf Müezzinler, Ömür Yılmaz, Aslı Bolayır’a, sergi desteği yanında kurumun ilk bağışçısı olan Kadir Kaba’ya, Arkhe’nin hayata geçirilmesine katkılar koyan İlkem Tunar, Salih Hayaloğlu, Barış Argus ve Hasan Aybar’a teşekkür etti.

Arkhe Yönetim Kurulu Üyesi ve Kent Araştırmacısı Özlem Ünsal da konuşmasında Arkhe’nin amaçları ve çalışma prensipleri konusunda konuklara bilgiler verdi.



Başkan Harmancı: "Arkhe’nin düşün ve sanat dünyasının üretim merkezi olmasını istiyoruz"

Gecenin son konuşmasını yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Arkhe’nin Lefkoşa’nın Arabahmet Bölgesi’nin çok kültürlü yapısı içinde yer almasının anlam taşıdığını belirterek, çok kültürlü bu yapı içinde üretmenin çok daha heyecan verici olacağını ifade etti.

Başkan Harmancı, gündelik kısır tartışmalar içinde birçok şeyin unutulduğunu, bunlar arasında şehrin belleğinde neler olduğunun ve bunların arşivlenmesinin yer aldığını belirtti.

Bazı söylemlerde yer alan şehir müzesi yaratmak fikrine atıfta bulunan Başkan Harmancı, müze yaratılmasının öncesinde bu ve bu gibi merkezlerin kurulmasının ve biriktirilecek eserlerle o amaca doğru ilerlenmesinin doğru olan yöntem olduğunun altını çizdi.

Bu düşünceler ışığında başlangıç noktasının Arkhe olacağını, burasının düşün ve sanat dünyasının üretim merkezi olmasını istediklerini dile getiren Başkan Harmancı, emek koyan tüm isimlere teşekkür ederken, Lefkoşalıların bu merkez için üretimde bulunacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.



Sergi ve koleksiyonlar konukların beğenisine sunuldu

Konuşmaların ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Arkhe Lefkoşa Direktörü Halil Duranay, fotoğraf sanatçısı Kadir Kaba’ya ARKHE Onursal Üye Payesi Beratı’nı takdim etti.

Tanıtımın ardından gece fotoğraf sanatçısı araştırmacı Kadir Kaba’nın cep galeride yer alan Kıbrıs Türk Fotoğrafının Kökeni sergisinin sanatseverlerin beğenisine sunulması ile devam etti.

Etkinlikte ayrıca LTB’nin tarihçesine ait dönüm noktalarının yer aldığı LTB Koleksiyon Odası ve Arkhe’nin koleksiyonundaki bazı nadir eserlerin sergilendiği Arşiv Çalışmaları Odası’nın sergilenmesi yer aldı.

Geceye katılan konuklara 458 adet limitli üretilen, 1886’da Lefkoşa’daki Devlet Matbaası’nda basılan Claude Delaval Cobham’ın Kıbrıs Bibliyografisi kitabının ait tıpkıbasımı takdim edildi.