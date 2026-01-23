Toplantıda asgari ücretin değişmediği öğrenildi. Buna göre yeni asgari ücret saatlik 349,71, günlük 2 bin 797,75, haftalık 13 bin 988.76, aylık brüt 60 bin 618 TL ve net 52 bin 738 TL olarak uygulanacak.

Serdaroğlu’ndan tepki…

Toplantı sonrası açıklama yapan işçi temsilcisi, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, alınan kararı eleştirerek, hayat pahalılığı oranının asgari ücretliye tam olarak yansıtılması gerektiğini kaydetti. Hükümetin asgari ücretliye verdiği desteği eleştiren Serdaroğlu, ‘asgari ücretli Ocak’ta verilen destekle 58 bin TL alacak. Peki aynı çalışan Şubat’ta da bu desteği alabilecek mi? O zaman ne olacak?” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında küçük esnafa da seslenen Serdaroğlu, ‘ayaklanın’ çağrısında bulundu.

Serdaoğlu Hür-İş olarak bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.