“Asgari ücret tamamen bir denge meselesidir.”diyen Gardiyanoğlu , tarafların mutlu olacağı bir rakamı oy birliğiyle belirleme hedefinde olduğunu vurguladı. Gardiyanoğlu “Hem işçi hem işveren kısmını mutlu edecek, orta bir rakamda anlaştırmayı planlıyorum. Büyük ihtimalle Perşembe günü masayı toplamayı planlıyorum. Bu hafta asgari ücreti belirleyeceğimizi düşünüyorum. Zaten Hayat Pahalılığı %50.3 olarak açıklandı. Buna göre her iki tarafında memnun kalacağı, oy birliğiyle kararlaştırılacak bir rakamla masadan kalkacağımızı düşünüyorum”ifadelerini kulandı.