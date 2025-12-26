CANLI AKTARIM

Toplantı sonrası açıklama yapan işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un açıklamalarını eleştirdi.

Sözlerine “Cengiz Alp bir yana Metin Arhun diğer yana” diyerek başlayan Serdaroğlu, Arhun’un asgari ücreti dış ülkelerdeki asgari ücretle karşılaştırıldığını ve bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. Dış ülkelerde toplumun yüzde 10’unun asgari ücretli olduğunu, KKTC’de ise toplumun en az yüzde 60’ının asgari ücretli olduğuna dikkat çekti.

“Asgari ücret geçim ücreti değil, başlangıç ücretidir” söylemini de eleştiren Serdaroğlu, kiralara atıfta bulunarak, ‘bu nasıl başlangıç ücretidir? Asgari ücretle çalışan geçinemiyor” diye konuştu.

Yaptıkları geçim araştırmasında aylık ihtiyacın 51 bin TL olduğunu kaydeden Serdaroğlu, açlık sınırının da 44 bin 019 olduğunu hatırlattı.

Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çözüm, asgari ücreti artırmak değil piyasayı ucuzlatmaktır, evet çözüm budur ancak bu görev asgari ücretlilerin değil, hükümetin görevidir. Şu an çıkacak olan hayat pahalılığı oranı zaten bizim size geçmişte ödediğimizdir. Siz ana parayı bize vermemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu sizin borcunuzdur. Bu zamların bu denli olmasının bir paydaşı da Metin Arhun’dur. Enflasyon şişerken sessiz kalıyorsan sen de buna paydaşsın demektir.”

“İnşallah hayırlı olacaktır” diyen Serdaroğlu, “Yeni bakanımız toplantıyı çok olgun bir çerçevede geçirdi. 7 Ocak’a gün verildi. Umarım 7 Ocak’ta da gerçekler çerçevesinde görüşmemiz sürer” ifadelerini kullandı.