16 Nisan Salı günü Jüpiter ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Astrolog Güler bu kavuşumun burçlar üzerindeki etkisini tek tek açıkladı.

KOÇ BURCU

Finansal konularda hiç beklenmedik artışlar söz konusu olabilir. Eş geliri, kredi ya da miras gibi konulardan yana da destek alabilirsin.

BOĞA BURCU

Hayatının her alanında ani gündemler söz konusu olabilir. Tam bittim dediğin anda ilahi bir gücün seni aniden koruyacak insan ya da olayların hayatına gelmesine neden olabilir. Sevdiklerinden yana destek alman mümkün.

İKİZLER BURCU

Ruhsal dünyanda yaşadığın bazı olayların aniden çözülmesi gündemin olabilir. Sağlıksal problemler ya da günlük rutinlerinde iyileşmeler söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU

Sosyal medya, sosyal çevre ya da içinde bulunduğun derneklerden yana destek alabilirsin. Hiç ummadığın güzel gelişmeler yaşayabilirsin ve buna bağlı olarak hayattan daha fazla keyif alabilirsin.

ASLAN BURCU

İş yaşamına dair ani gündemlerin olabilir. İş teklifi alabilir, terfi yaşayabilir, bekarlar için evlilik gündemleri olabilir. Tüp bebek ya da bebek isteyenler için olumlu gelişmeler olabilir. Aile desteğini aldığınız bir süreç olabilir.

BAŞAK BURCU

Mahkeme, yurt dışı, akademik hayat ya da sınavlarla ilgili ani gündemler olabilir ve hiç ummadığın güzel sonuçlar görebilirsin. Yakın çevre desteğini de unutmamak lazım. Güzel sözleşmelere imza atacağın bir süreç olabilir. Torun sahibi olmak isteyenler için de güzel bir süreç.

TERAZİ BURCU

Eş geliri, vergi, miras, nafakaya ya da ameliyatlar ilgili ani gündemlerin olabilir ve bu alanlarla ilgili olumlu sonuçlar alabilirsin. Yapman gereken kendine güvenmen.

AKREP BURCU

Evlilik, ortaklıklar ya da davalarınla ilgili ani gündemler söz konusu olabilir. Yeni bir sözleşmeye imza atacağın ve karşılığında da rahatlama potansiyelinin olduğu bir süreç yaşayabilirsin.

YAY BURCU

Günlük rutinlerin, iş yaşamın ve sağlık konularınla ilgili ani gündemler söz konusu olabilir. Günlük hayatında hiç tahmin etmediğin kişilerden destek alabilirsin.

OĞLAK BURCU

Aşk hayatın, çocuklar, riskli yatırımlarla ilgili ani gündemlerin olabilir. Bebek bekleyenler bebek haberleri alabilir, bekarlar ani bir şekilde aşk yaşayabilir, borsa koin ile ilgilenenler güzel sonuçlar alabilir. Kendini keşfedeceğin bir süreç olabilir.

KOVA BURCU

Aile hayatın, ebeveynler, miras konularınla ilgili ani gündemler söz konusu olabilir. Ani iş ya da ev değişimi durumları yaşayabilirsin.

BALIK BURCU

Yakın çevre, eğitim, iletişim, araçlar ya da kardeşlerinle ilgili ani gündemler söz konusu olabilir. Ani bir araba alımı gerçekleşebilir, ani bir eğitime başlayabilir, bolca seyahat edeceğin bir dönem olabilir. Ancak trafikte dikkatli olmayı da ihmal etme.