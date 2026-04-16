Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Türkiye’de son günlerde yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Atan, yazılı açıklamasında, Şanlıurfa’da bir okulda yaşanan silahlı olay ile Kahramanmaraş’ta eğitim kurumunu da etkileyen hadisenin tüm toplumu derinden sarstığını belirterek, bu tür olayların yalnızca yaşandığı şehirleri değil, toplumun tamamını etkilediğini ifade etti.

Atan, benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin artırılması gerektiğini kaydetti. Yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eden Atan, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diledi.