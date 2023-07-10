KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, 20 Temmuz’da açılacağı duyurulan yeni Ercan Havalimanı’nın teknik yönden hazır olmadığı gerekçesiyle "yaşanabilecek sıkıntılara ve Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırılma ile ilgili tüzüğe uygun hareket edilmediğine dikkat çekmek amacıyla" Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

-Bengihan: “Teknik altyapısı tamamlanmadı, mevzuata uygun gerekli idari işlemler yapılmadı”

İlk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 20 Temmuz tarihinde açılacağı duyurulan yeni pistin güvenliği ile ilgili endişelerini paylaşarak, terminal ve pistin teknik altyapısının tamamlanmadığını ve mevzuata uygun gerekli idari işlemlerin yapılmadığını söyledi. Bengihan, havalimanında kalıcı elektrik olmadığını kaydederek, kurulan panoların ülkeye uygun yapılmadığını savundu.

Meteoroloji Dairesi’nin sorumluluğunda bulunan otomatik hava gözlem sisteminin ICAO (sivil havacılık faaliyetlerini ve kurallarını en geniş anlamda düzenleyen uluslararası kuruluş) kurallarına uygun tamamlanmadığını anlatan Bengihan, gözlem yapma noktasına ise tam donanımlı ve güvenli bir sistem değil, mobil bir sistem kurulacağını kaydetti. Bu eksikliklerden dolayı Meteoroloji Dairesi çalışanlarının endişelerini de aktaran Bengihan, Bakanlar Kurulu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı “duyarsızlıkla” suçladı.

-“Havaalanının terminal ve pistinin teknik eksiklikleri var ve komisyon onay vermeyecekti, bu yüzden Sayın Arıklı yetkiyi aldı”

Bakanlar Kurulu’nun Hava Alanı Yapım, Geliştirme, Lisanslandırma ve Çalıştırma Sertifikalandırılma (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak 16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımladığını ve geçici madde ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na “havalimanın açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda altı ayı geçmemek kaydı ile havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verme” yetkisi verildiğini kaydeden Bengihan, şöyle konuştu.

“Havalimanlarının güvenliği, ICAO kurallarına uygunluğu ve uluslararası havacılık sistemleri ile ilgili tüm teknik denetimi yapan bir komisyon var. Bizim tüzüğümüzde de böyle bir komisyonun görevi içerisindedir havaalanlarını denetleyerek lisans ve sertifika vermek. Bu komisyon 60 gün içinde gerekli teftişi yapar, raporlarını Bakanlar Kurulu’na verir, Bakan onaylar ve yeni havalimanlarının açılışında Bakanlar Kurulu onayı aranır. Bakanlar Kurulunun 20 Temmuz’da açılacak olan yeni terminal ve pistle ilgili onayı var mı? Ben görmedim… Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya uygun görmesi halinde havalimanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verme yetkisi verdi. Sayın Erhan Arıklı demek ki mühendislik okudu, her türlü kontrolü yaptı. Kendini geçici maddelerle havaalanı açmaya yetkilendirdi. Neden? Çünkü mevcut havaalanının terminal ve pistinin teknik eksiklikleri var ve komisyon onay vermeyecekti, bu yüzden Sayın Arıklı yetkiyi aldı. Bu kabul edilebilir değildir. Bu ülkenin mevzuatlarını uygulayacak olan yürütmedir.”

Yeni havaalanına karşı olmadıklarını vurgulayan Bengihan, “Biz güvenli havalimanları olmasını talep ediyoruz. Endişelerimiz vardır diye bunlara dikkat çekiyoruz” dedi.

Mevzuata göre, havalimanı yapımı, işletimi ve sertifikalandırılması işlemlerinde ICOA tarafından yayımlanan standartların dışında bir uygulama yapılamayacağını ve standartların da komisyon tarafından kontrol edilebileceğini aktaran Bengihan, komisyonun bertaraf edilerek yetkinin Erhan Arıklı’ya verilmesini eleştirdi.

Bengihan, uluslararası havacılık kuralları ile mevzuata aykırılıklar ve altyapı eksikliklerinden duyduğu endişeyi yeniden dile getirerek, yaşanabilecek olumsuzluklardan çalışanların sorumlu olmayacağı uyarısında bulundu.

-Atan: “Erdoğan ‘açılacak’ dedi diye Sayın Arıklı panik yaşıyor”

Ardından söz alan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da, havalimanının açılmasına karşı olmadıklarını belirterek, havalimanının güvenli ve teknik açıdan yeterli bir şekilde açılmasının önemine vurgu yaptı.

20 Temmuz’dan sonra uçakların yine eski piste ineceği öngörüsünde bulunan Atan, yeni terminal ve pistin “göstermelik” olarak açılacağını ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın “20 Temmuz’da açılacak” dediği için Bakan Arıklı’nın panik yaşadığını söyledi.