Atan, Kıbrıs Sigorta’da görevli olup işe gitmeden maaş aldıklarını iddia ettiği isimleri şu şekilde sıraladı:

YDP Girne Örgüt Başkanı Serkan Karal

YDP Lefke İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu

YDP Mağusa İlçe Başkanı Orhan Özer

isimlerin aynı zamanda ikinci bir işle daha meşgul olduğunu belirten Atan, içlerinden bir kişinin yönetime atanmak istendiğini ancak “aynı arsayı iki kişiye satması” gibi ciddi bir usulsüzlük nedeniyle bu kişinin kabul edilmediğini söyledi.

Atan ayrıca, “Bu kişilerin son iki yılda işe giriş-çıkış imzaları varsa, ben gidip kendilerinden özür dileyeceğim. Hodri meydan!” diyerek iddialarının arkasında durdu.