Berova, yaptığı yazılı açıklamada küresel akaryakıt fiyatlarında ve enerji piyasalarında önemli bir yükseliş yaşandığını ifade ederek, bu süreçte kamuoyunun doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

KKTC’de akaryakıt fiyatlarının Akaryakıt Fiyat Belirleme Mevzuatı gereği her hafta çarşamba günü hesaplandığını ve gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Berova, Kasım 2025’ten geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar yaşanan fiyat dalgalanmalarının Fiyat İstikrar Fonu (FİF) tarafından regüle edildiğini ve bu nedenle halkın bu dalgalanmaları doğrudan hissetmediğini belirtti.

Ancak savaşın fiilen başlamasıyla birlikte küresel piyasalarda fiyat artışlarının çok sert gerçekleştiğini kaydeden Berova, Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm imkânları kullanılmasına rağmen artışın bir kısmının pompa fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yaşanan sorunun yalnızca KKTC’ye özgü olmadığını, tüm ülkelerin benzer bir durumla karşı karşıya bulunduğunu belirten Berova, farklı ülkelerdeki fiyat artışlarının ise fiyat belirleme mevzuatlarına bağlı olarak farklı günlerde ortaya çıkabildiğini söyledi.

Berova ayrıca, gelişmelerin halkın bilgisine sunulmasının önemli olduğunu belirterek, enflasyon sorunu yaşamayan Güney Kıbrıs’ta dahi akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Brent petrol fiyatlarının da yakından takip edildiğini ifade eden Berova, son fiyat düzenlemesi yapıldığında Brent petrolün varil fiyatının 94 dolar seviyesinde olduğunu, bugün ise bu seviyenin üzerine çıktığını belirtti.

Kısa ve orta vadede ülkemizde alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Berova, bugüne ilişkin karşılaştırmalı tablonun da kamuoyuyla paylaşıldığını ifade etti.