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Arıklı’nın sosyal medyada yazarak ya da başkalarına konuşarak kendilerini kötülemesine izin vermeyeceğini belirten Atan, sert eleştirilerde bulundu.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’a konuşan Atan, “Bir bakan düşünün ki kendine bağlı kurumlar dökülüyor, yollar, ışıklandırmalar sorunlu, binalar yıkılıyor ve bunlarla uğraşacağına sosyal medyada başka işi yokmuş, fenomenmiş gibi devamlı birine laf atıyor. Oturduğu koltuğun ne taşıdığının, koltukta niye oturduğunun farkında değil” ifadelerini kullandı.

“Bizim ne Türkiye ile ne de vatandaşlarıyla bir sorunumuz yok”

Arıklı’yı toplumu bölmek ve Kıbrıslı-Türkiyeli diye ayırmakla suçlayan Atan, Türkiyeli vatandaşlarla sorunları olmadığını vurguladı.

“Bu toplumu bölmek, Kıbrıslı- Türkiyeli diye ayırmak, provokatörlük yapmak kimsenin özellikle de halkın işine gelmez” diyen Atan, “bizim ne anavatan Türkiye ile ne de KKTC’deki Türkiye vatandaşları ile bir sorunumuz yok, olamaz. Ama siz bizi sanki böyle bir sorun varmış gibi Türkiye’ye şikâyet ediyorsunuz. Siz bizim Türkiye ile aramızı bozamazsınız’ ifadelerini kullandı.

“Bilsin ki her şey ortaya dökülecek…”

Atan, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Benim elçiliğin önünde işim yok çünkü benim sorunumu çözecek olan elçilik değil. Arıklı’nın bana söylemleri kavgada gitmez, ağzından çıkanı kulağı duyacak. İşini bıraktı laf yetiştiriciliği yapıyor. Bilsin ki yapılan yanlış, usulsüzlük, hırsızlık her şey ortaya dökülecek. ‘Nereden Buldun Yasası’ var, Mal beyanı var. Herkes çıksın ortaya döksün. Milletvekili olmadan önce neydi, şimdi nedir? Bizim de bakılsın. Hadi hodri meydan.” İfadelerini kullandı.

“Bir Tosunoğlu kadar olamadı”

Erhan Arıklı için ‘Bir Hasan Tosunoğlu kadar olamadı” sözlerini kullanan Atan, “Hasan Tosunoğlu kendini aklamak için milletvekilliğinden istifa etti, medeni cesaret gösterdi. Çıksın Arıklı da istifasını versin, ‘aklanmak için bunu yapıyorum’ desin. Biz artık temiz toplum istiyoruz. Bizi yönetecek olanlar çok iyi olsun artık istiyoruz’ diye konuştu.

“Grevdeyiz, geri adım atmayacağız…”

Posta Dairesi’nde ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki grevlere de değinen Atan, ‘geri adım atmak yok’ diye konuştu.

Atan, şunları kaydetti:

“Posta Dairesi ayda 35 milyon TL koyuyor maliyenin kasasına. Bu kurumun aracı yok, tuvaleti yok, istihdam sorunu var. İstihdam konusu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde. Bakanın ise bunla ilgili bir şey yaptığı yok. Karayolları Dairesi de aynı, can çekişiyor. Posta Dairesi çok önemli bir kurum ama duyarsızlar. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki sorunlar da büyük. 4 Sendika grevdeyiz geri adım da atmayacağız.”

“Erken seçim ihtimali çok yüksek”

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun istifasını değerlendiren Atan, UBP içerisinde de kırılmalar olduğuna dikkat çekerek, gidişatın erken seçimi gösterdiğini kaydetti. ‘Her an her şey olabilir’ diyen Atan, Ulusal Birlik Partisi içerisinde de huzur olmadığını belirterek, ‘Başbakan Ünal Üstel’e kolaylıklar dilerim’ dedi.