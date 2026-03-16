Ataoğlu, Ada Kıbrıs Kampanyası’nın devam edecek olmasının ve AJet ile hayata geçirilen uygun fiyatlı bilet uygulamasının sürdürülmesinin ülke turizmi açısından son derece önemli olduğunu, bu iki projeninde bu yıl da sürmesi yönünde fikir birliğine varıldığını söyledi.

Ataoğlu ayrıca, ülke turizmini tanıtıcı reklam filmlerinin daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile yurt dışında yayınlanmasının da tanıtım faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ataoğlu açıklamasında, Ercan Havalimanı’nın güvenlik sertifikasyonunu almasının ardından Mehmet Nuri Ersoy’un yurt dışından günde üç uçağın KKTC’ye yönlendirileceğini ifade etmesinin de kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin turizm ve kültür alanlarında artarak devam edeceğine inandığını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini iletti.