BRT’de katıldığı Manşet+ programında açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, ilk hedeflerinin prim desteklerinin bu yılki kısmını başlatmak olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, bu yönde nisan ayını hedef koymuş olmalarına rağmen çalışmalarını planlanandan bir ay önce tamamladıklarını ve prim desteklerini mart ayı itibarıyla yansıtacak duruma geldiklerini kaydetti.

Asgari ücretlilere yönelik 12 bin TL’lik destek paketi açıklamış olduklarını da anımsatan Hasipoğlu, bu kapsamda 6 bin TL’nin ilk dilim olarak ödendiğini belirterek yaklaşık 19 bin kişinin uygulamadan yararlandığını açıkladı.

Hasipoğlu, “19 bin asgari ücretli portalımıza başvurarak bundan yararlandı. Bazı bilgi eksiklikleri ve bazı aksaklıklardan dolayı alamayan vatandaşlarımız oldu. Onlar da bu hafta alacak. Bayramdan önce de ikinci dilim olan 6 bin TL’yi ödemek için çalışmalarımız son aşamada. Kısmetse onu da yetiştireceğiz ve verdiğimiz sözü tamamlamış olacağız. Kapsamını da biraz daha genişletmiştik. 60 yaş üzerindeki kişiler de asgari ücretliyse ve çalışıyorlarsa artık yararlanabilecekler. Düzensiz sigorta yatırımları işverenden kaynaklanan vatandaşlarımız da mağdur olmasın diye onlar da yararlandılar. Dolayısıyla bu şekilde bu rakamlara ulaştık. Bayram öncesi de ikinci 6 bin TL’yi verip sözümüzü tamamlamak istiyoruz” dedi.

Bakan Hasipoğlu, savaşın etkilerinin tüm dünyayı, özellikle de ekonomik açıdan etkilediğine de işaret ederek, Bakanlar Kurulu’nun sık sık bu gündemle toplantılar gerçekleştirdiğini ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınmaya başlandığını söyledi.