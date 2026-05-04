Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘BRT Meclis Yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ataoğlu, seçim tarihine ilişkin hükümet ortakları arasında henüz net bir mutabakat olmadığını belirterek, böyle bir karar alınacaksa bunun önce hükümetin kendi içinde konuşulması gerektiğini söyledi. Bir önceki seçim döneminde yaşanan sıkıntıları dikkate alarak yaklaşık üç yılı aşkın süredir parti olarak hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Demokrat Parti’nin her türlü seçime hazır olduğunu belirten Ataoğlu, “Yarın seçim olacak olsa Demokrat Parti hazırdır” dedi.

Ataoğlu, Başbakan’ın Ocak 2027’yi, diğer koalisyon ortağının ise Eylül-Ekim dönemini işaret ettiğini hatırlatarak, bu konunun televizyon ya da sosyal medya üzerinden farklı açıklamalarla yürütülmesini doğru bulmadığını söyledi.

Hükümetin üç ortağının bir araya gelerek seçim tarihi üzerinde mutabık kalması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bunun daha sağlıklı olacağını belirtti.

Seçimlerin yerel seçimlerle birlikte yapılıp yapılamayacağı sorusuna da yanıt veren Ataoğlu, mevcut seçim sistemiyle bunun ciddi karmaşa yaratacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri’nin son dönemde hükümete yönelik eleştirileri de sorulan Ataoğlu, esas şikayetin bazı yasa tasarılarıyla ilgili yeterli bilgilendirme yapılmaması olduğunu söyledi.

Meclis’te bazı konularda yalnızca “parmakçı” konumuna düşürülmek istenmediklerini ifade eden Ataoğlu, Genel Sekreter’in bu yöndeki mesajının UBP’ye iletildiğini ve dikkate alındığını belirtti.

Turizmde savaş ortamının olumsuz etkiler yarattığını dile getiren Ataoğlu, özellikle Güney Kıbrıs havaalanlarının kapanmasının ve bölgedeki belirsizliğin turizm hareketliliğini düşürdüğünü söyledi.

Bazı uçuşların ve grupların iptal edildiğini belirten Ataoğlu, bu kaybı telafi etmek için paydaşlarla birlikte yeni formüller üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Türkiye’den daha fazla turist getirilmesini ana hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Ataoğlu, charter seferleri ve Türkiye bağlantılı uçuşlarla ilgili çeşitli teşvik ve düzenleme çalışmalarının sürdüğünü, bu konuda gerekirse Ankara’da yeni temaslar yapılacağını kaydetti.