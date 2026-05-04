Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde; TC Millî Eğitim Bakanlığı, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Damla Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen şölenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da yapıldı.

Törene, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Mustafa Tümer, elçilik yetkilileri ile KKTC ve Türkiye’den akademisyenler, yazarlar, öğrenciler ve edebiyatseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Ali Murat Başçeri, yazar ve siyasetçi Erol Erdoğan ile yazar Oğuz Karakartal konuşma yaptı; ney ve saz sanatçısı Murat Salim Tokaç ise dinleti sundu.

- Başçeri

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasında edebiyatın insan üzerindeki iyileştirici gücüne vurgu yaptı.

Konuşmalarda Kıbrıs Türk halkının dilini ve kültürünü koruyarak varlığını sürdürmesine dair önemli örnekler sunulduğunu belirten Başçeri, edebiyatın anlamlı ve dönüştürücü bir alan olduğunu ifade etti.

Kendisinin yazan değil daha çok okuyan tarafında yer aldığını dile getiren Başçeri, okumanın insanı korkulardan ve endişelerden uzaklaştıran, bir tür “kendi kendine terapi” işlevi gördüğüne inandığını söyledi.

“Edebiyat, korkulardan, endişelerden ve insana dair zafiyetlerden kaçıp sığınılacak bir liman oldu.” diyen Başçeri, edebiyat alanında yapılan çalışmalardan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Başçeri, 2021 yılında başlatılan yaratıcı yazarlık atölyelerinin zamanla dergiye ve bugün dördüncüsü düzenlenen Lefkara Edebiyat Şöleni’ne dönüştüğünü kaydetti.

Şölenin, Türkiye ve KKTC’den edebiyatla ilgilenen isimleri bir araya getirerek etkileşim yarattığını ifade eden Başçeri, bu sürecin ilerleyen yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni etti.

Günlük hayatın “kaosları” içinde edebiyatın bir sığınak olduğunu dile getiren Başçeri, kitapların insanı anlam arayışına taşıdığını ve ruhu dinlendirdiğini söyledi.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür eden Başçeri, şölenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

- Erdoğan

Yazar ve siyasetçi Erol Erdoğan ise konuşmasında, edebiyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin ilham verici olmasını temenni eden Erdoğan, hayatını kaybeden ve öldürülen yazar, edebiyatçı, sanatçı ve şairler ile birlikte Gazzeli Filistinli ve Doğu Türkistanlı yazarları da andı.

- Karakartal

Yazar Oğuz Karakartal da etkinliğin kültürel bağları güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs Türk edebiyatı arasında belirgin farklılıklar bulunmadığını ifade eden Karakartal, Kıbrıs Türk edebiyatına ilişkin bilgiler verdi.

Kıbrıslı sanatçıların Türkiye’den beslendiğini belirten Karakartal, Rum ve İngiliz edebiyatının yazarlar üzerinde etkili olmadığını, bunun nedeninin ana dilin Türkçe olması olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Ayşen Dağlı, Orbay Deliceırmak ve Türkay Ilıcak gibi isimlerin şiirlerine de yer veren Karakartal, Kıbrıs Türk edebiyatına emek vermiş isimlerinden Harid Fedai’yi andı.

- Tokaç

Ney ve saz sanatçısı Murat Salim Tokaç ise 1982 yılında babasının görevi nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tokaç, babasının 1983 yılında Kıbrıs’taki kamışlardan yaptığı ney ve sazla dinleti sundu.

Konuşmaların ardından Erol Erdoğan, Oğuz Karakartal ve Murat Salim Tokaç’a teşekkür plaketi; etkinliğe katkı koyan akademisyenler ile emeği geçenlere ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler ile halka yönelik söyleşi ve yaratıcı atölye çalışmalarını içeren etkinlik 5 gün sürecek.