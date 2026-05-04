Dernek’ten verilen bilgiye göre, saat 15.00 – 19.00 arasında yapılacak etkinliğe, Türk dünyasından 11 sivil toplum kuruluşu katılacak.

Hıdırellez geleneğinin yaşatılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi amaçlanan etkinlikte, Hıdırellez ateşi yakılması, geleneksel çekiç örs ritüeli, seymen gösterileri, Kırım ve Azerbaycan başta olmak üzere çeşitli halk oyunları ekiplerinin performansları ile müzik ve ritim gösterileri yer alacak. Etkinlik alanında ayrıca Türk dünyasına ait kültürel stantlar da kurulacak.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı’nın konuşma yapacağı etkinlikte, Sanatçı Hilal Koçyiğit de Hıdırellez’in tarihsel ve kültürel önemine dair paylaşımlarda bulunacak.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, ortak mirasın birlikte yaşatılmasının önemine dikkat çekti.