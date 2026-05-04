Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve beraberindeki heyet, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Lefkoşa’da, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’e ziyaretleri sırasında Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de eşlik etti.

İlk önce Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına çelek sunan ve saygı duruşunda bulunan Daniş, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş’in Denktaş’ın anıt mezarına gerçekleştirdiği ziyarette, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Parti Başkanı Serdar Denktaş da hazır bulundu.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş anıt mezarda yaptığı açıklamada, “Her iki şahsiyet de hem Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs davasında hem de biz Türkiye vatandaşları için büyük anlam ifade ediyor. Özellikle Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a adanmış hayat hikâyesi hepimiz için büyük moraldir.” ifadesini kullandı.

Daniş, kurul üyeleriyle birlikte KKTC ziyaretlerini bugün başlattıklarını belirterek, Denktaş’ın huzurunda bulunmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti; “Büyüklerimiz bizim yol göstericilerimizdir” dedi.

Konuşmasında, Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak Yüksek Yayın Kurulu’yla işbirliği içerisinde olduklarını da kaydeden Daniş, temasları kapsamında hem önceki çalışmaları gözden geçireceklerini hem de yeni ortak çalışmalar için neler yapılabileceğini planlamak istediklerini kaydetti.

Mehmet Daniş, konuşmasının sonunda, Yüksek Yayın Kurulu ile birlikte yapacakları çalışmaların hem kendileri hem de KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daniş, Serdar Denktaş’a hediye takdimi de yaptı.