Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bugün tamamlanan 2024 bütçe görüşmeleri nedeni ile mesaj yayınladı.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde yapılan bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurulumuz 11 Aralık günü çalışmalarına başlamış ve görüşmeler bugün tamamlanmıştır. Bu süre zarfında milletvekillerimiz büyük bir gayretle çalışmalarını yürütmüşlerdir. Eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, turizm, maliye gibi her alanda devletimizin yapacağı harcamalar ve bu harcamaların mali kaynakları büyük bir titizlikle görüşülüp karara bağlanmıştır. Genel Kurulumuz tarafından kabul edilen 2024 yılı bütçemiz inşallah milletimiz ve devletimiz için hayırlı olacaktır. Bu çerçevede Anavatan Türkiye'nin de her zaman olduğu gibi yanımızda güçlü bir şekilde durması bizlere huzur ve güven vermektedir. Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ederek ülkemizi daha ilerilere taşımak için daha fazla gayret göstereceğiz. 2023 yılı hem Türkiye hem de ülkemiz için kolay bir yıl olmadı. İnşallah, 2024 yılı zorlukları aştığımız bir yıl olacaktır. Milletimizin huzur, refah ve saadetine vesile olması gayesiyle görüşerek kabul ettiğimiz 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dilerken, görüşmelerde büyük özverileriyle katkıda bulunan ana muhalefet milletvekillerine ve bağımız milletvekillerine de tebriklerimi sunarım.

Çalışmalarımıza destek veren idari ve teknik personele, görüşmeleri naklen yayınlayan Bayrak Radyo Televizyonu çalışanlarına, basınımıza, meclisimizin bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.”