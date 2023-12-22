Vadili’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği açıklanan Yusuf Mert'in ölümüyle ilgili Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mesarya Belediye Başkanı Latif, şunları söyledi:

"Dün saat 12.23'de Vadili S-Mar Süpermarket önünde muhtemelen araba içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu personelim Yusuf Mert kaza geçirmiştir.

Ardından 21 dakika sonra Ambulans olay yerine gelmiştir. Kaza yerine gelen 112 ekiplerine orada bulunan iş arkadaşları ve oğlu babasının 5 tane stendi ve kalp sorunu olduğunu vakit kaybetmeden Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği uyarısı yapmışlardır.

Buna rağmen Yusuf’u ısrarla Presedür gereği anjiyo labaratuvarı olmayan Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürmüşlerdir. Oradan belli tetkitler yapıldıktan sonra Kalp Krizi olduğu anlaşılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tek anjio cihazınında dolu olması nedeniyle tekrardan Yakın Doğu hastanesine sevk edilir ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz.

Kazanın olması ile hastaneye gidene kadar geçen sürede sistemsizlik ve düzensizlikten dolayı geçen yaklaşık üç saatlik süre bir insanın canına mal olmuştur.

Dakikaların altın kıymetinde olduğu bu tür olaylarda koordinesizlikten dolayı geç müdahalenin ölümle sonuçlandığını bir kez daha gördük."