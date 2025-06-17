Cyprus Cabaret tarafından hazırlanan bu özgün yapım, Shakespeare’in Othello eserini farklı bir bakış açısıyla yeniden kurguluyor ve kadına yönelik şiddet temasına dikkat çekiyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi’nin desteklediği etkinlik, tiyatro, dans, müzik ve gastronomiyi bir araya getiriyor. UP Organizasyon’un “Dine Drama” konseptiyle şekillenen gecede, seyirciler sadece izleyici değil, deneyimin bir parçası oluyor.

Circle Band, Move Up dans topluluğu ve Operamania’nın sahne aldığı gösteride, Verdi’den Lady Gaga’ya uzanan geniş müzik yelpazesi sunuluyor. Etkinlik, Gazimağusa’yı yaz boyunca sanat ve tarihin buluşma noktası haline getiriyor.

Sanatın Birleştirici Gücü

Gazimağusa, kültür ve sanatın birleştirici gücüne ev sahipliği yapıyor. “Jealousy / The Cabaret of Othello” adlı gösteri, yalnızca sahne sanatlarıyla değil, farklı siyasi görüşlerden gelen isimleri ortak bir hedefte buluşturmasıyla da dikkat çekiyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu projede birlikte çalışması, sanatın yalnızca toplumları değil, yöneticileri de ortak bir zeminde bir araya getirebileceğini gösterdi.

Proje hem kültürel zenginliği hem de toplumsal dayanışmayı sahneye taşıyarak, Mağusa’nın sanatsal kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ataoğlu: “Turizmde Farklı Konseptlerle Doğru Yolda İlerliyoruz”

Lefkoşa Concorde Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC turizminin yalnızca otellerle sınırlı olmadığını vurguladı.

Ataoğlu, AdaKıbrıs tanıtımı kapsamında yürütülen çalışmalarda tarihi değerlerin ve kültürel zenginliklerin öne çıkarılmasına önem verdiklerini belirterek, “Turizmin sadece otellerden ve yanlış söylemlerden ibaret olmadığını göstermek için bu yola çıktık. Eski Eserler ve Müzeler Dairemiz ile yaptığımız çalışmalar sayesinde tarihi yerlerimizi ve farklı turizm konseptlerini öne çıkarmaya başladık,” dedi.

Farklı ülkelerden ve hatta Güney Kıbrıs’tan gelen ilgiyi, yürütülen çalışmaların başarısı olarak değerlendiren Ataoğlu, “Bu gösteriye farklı ülkelerden ve Güney Kıbrıs’tan da katılım olacak. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bu bizim için mutluluk verici...” ifadelerini kullandı.

Uluçay: “Bakan Ataoğlu’nun Desteği

Olmasa Bu Toplantıyı Yapamazdık”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Lefkoşa’daki toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun sektöre verdiği desteği vurguladı.

Uluçay, “Ülkemizin ekonomisinde turizm önemli bir sektör. Sayın Bakanımızın vizyonu ve desteği, turizmin farklı alanlarda gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu da bizim için önemli bir şans ve biz bu şansı Gazimağusa için hissettik.” dedi.

Gazimağusa özelinde bu desteği yakından hissettiklerini dile getiren Uluçay, “Sayın Bakanımızın cesareti ve fikirleri olmasaydı, belki şu anda bu toplantıyı bile gerçekleştiremezdik. Fikri Bey her zaman yanımızda oldu, kendisine teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.