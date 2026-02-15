Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis tarafından tutuklanan şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Aynı gün saat 22.30 sıralarında Aygün’de, kamuya açık bir yer olan Cumhuriyet Caddesi’nde S.T. (E-42) 144 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre şahıs, asansör önünde bulunan sigara küllüğüne işedi ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

14 Şubat 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelin asansörü önünde meydana gelen olayda, Ö.F.E. (E-26) 174 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada uygunsuz davranışlarda bulundu.

Otelde Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış

