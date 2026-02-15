Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, tüm kazalarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü Alparslan Şeremet alkol testi için yeterli nefes veya kan örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı.

15 Şubat 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Güzelyurt’ta Cahit Çulluoğlu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Alparslan Şeremet (E-29) yönetimindeki ET 553 plakalı salon araç batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yaklaşık 1,5 metre derinlikteki toprak alana çarptı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Zaib (E-24) yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ataser: İzni olmayan yıkımın hesabı mahkemede sorulacak

Kazada yaralanan olmazken, MN 579 plakalı araç sürücüsü Nevzat Hami alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Aynı gün saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Nevzat Hami (E-46) 143 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MN 579 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde ilerleyen Ali Şahin (E-42) yönetimindeki PU 771 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Lefkoşa’da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Acunsal’ın Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 Şubat 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Aziz Yangıyev (E-29) yönetimindeki UH 764 plakalı motosiklet batı istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına geçmeye çalışan yaya Sidel Acunsal’a (K-49) motosikletin yan kısmı ile çarptı.

